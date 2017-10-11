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Общество
Улицы Хабаровска окутало дымом из-за лесных пожаров в соседних регионах
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    Улицы Хабаровска окутало дымом из-за лесных пожаров в соседних регионах

    10:57  11 Октября 2017
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    Улицы Хабаровска окутало дымом из-за лесных пожаров в соседних регионах

    Хабаровск, 11 октября. Задымленность наблюдается сегодня в Хабаровске и южных районах Хабаровского края.

    По сообщению представителя ГУ МЧС, легкая задымленность улиц является результатом сжигания сухой травы и мусора на дачах в окрестностях города. Начальник отдела охраны и защиты лесного фонда Сергей Бутин отметил:

    «В ближайшие дни при возможных осадках и смене направления ветра задымленность из Хабаровского края уйдет. На территории нашего региона за прошедшие сутки лесные пожары не зарегистрированы».

    На данный момент возгорания есть в Еврейской автономной области, Приморском крае и Китае, информирует система мониторинга лесных пожаров ИСДМ-Рослесхоз. Доля вредных веществ в воздухе из-за задымленности не превышает норму.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск #дым
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