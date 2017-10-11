Улицы Хабаровска окутало дымом из-за лесных пожаров в соседних регионах

В Избранное

Хабаровск, 11 октября. Задымленность наблюдается сегодня в Хабаровске и южных районах Хабаровского края.

По сообщению представителя ГУ МЧС, легкая задымленность улиц является результатом сжигания сухой травы и мусора на дачах в окрестностях города. Начальник отдела охраны и защиты лесного фонда Сергей Бутин отметил:

«В ближайшие дни при возможных осадках и смене направления ветра задымленность из Хабаровского края уйдет. На территории нашего региона за прошедшие сутки лесные пожары не зарегистрированы».

На данный момент возгорания есть в Еврейской автономной области, Приморском крае и Китае, информирует система мониторинга лесных пожаров ИСДМ-Рослесхоз. Доля вредных веществ в воздухе из-за задымленности не превышает норму.