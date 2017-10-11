Хабаровский край заволокло дымом от пожаров в Приморье и Приамурье

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Хабаровск, 11 октября. Часть Хабаровского края, включая столицу региона, заволокло дымом от лесных пожаров в соседних Амурской области, ЕАО и Приморье. Об этом со ссылкой на начальника отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галину Брынцевау сообщает «Интерфакс».

«Ветер сейчас стих, и в Хабаровске происходит накопление дыма от возгораний в Еврейской автономной области, Амурской области, не исключено, что и от пожаров в Приморье», — цитирует слова Брынцевой агентство.

Задымление фиксируется в Хабаровске, Вяземском и Бикинском районах края. Эксперт отметила, что задымление будет ощущаться весь день, 12 октября в связи с усилением западного ветра и возможными осадками ситуация изменится к лучшему.

Напомним, сегодня в Дальневосточном округе Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает RT.