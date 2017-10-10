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Житель Хабаровского края ударил женщину топором по голове из-за десяти тысяч рублей
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    Житель Хабаровского края ударил женщину топором по голове из-за десяти тысяч рублей

    14:53  10 Октября 2017
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    Житель Хабаровского края ударил женщину топором по голове из-за десяти тысяч рублей

    Хабаровск, 10 октября. Уголовное дело заведено на жителя Хабаровской области за убийство женщины топором.

    Как сообщают Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю, преступление произошло в городе Вяземском в конце сентября. Было установлено, что мужчина попросил знакомую, 34-летнюю жительницу Вяземского, оказать услугу по переводу денежных средств.

    Обвиняемый перевел десять тысяч рублей на карту погибшей. Когда мужчина хотел забрать эти деньги в соответствии с предварительной договоренностью, то женщина сказала, что указанная сумма не поступали на банковскую карту. Подозреваемый узнал, что переведенные им деньги были сняты. После этого мужчина пришел в ярость и ударил хозяйку квартиры топором по голове.Тело погибшей он спрятал в подпол дома. Спустя несколько дней труп был обнаружен родственниками.

    На данный момент подозреваемый заключен под стражу. В отношении него заведено уголовное дело.

     

     

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск
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