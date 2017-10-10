Уголовное дело возбуждено после смерти новорожденного ребенка в Хабаровске

В Избранное

Хабаровск, 10 октября. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти младенца в одной из больниц Хабаровска.

По информации СУСК РФ по Хабаровскому краю, новорожденная девочка скончалась 5 октября 2017 года в одном из медучреждений города. Родители ребенка винят в трагедии сотрудников больницы.

Следователи возбудили уголовное дело статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Также следствие проверит информацию о нарушении сотрудниками медицинского учреждения санитарно-эпидемиологических норм, что могло послужить смерти новорожденной девочки.