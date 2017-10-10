Следователи возбудили дело после смерти новорожденной в больнице Хабаровска

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Хабаровск, 10 октября. Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью ребенка в медучреждении Хабаровска.

Как говорится в сообщении СУ СКР по региону, инцидент произошел 5 октября. В одном из лечебных учреждений скончалась новорожденная девочка. Родители ребенка обвиняют в смерти ребенка врачей.

Следственным управлением СКР по Хабаровскому краю возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Идет расследование дела.