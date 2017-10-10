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Россия
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Происшествия
Следователи возбудили дело после смерти новорожденной в больнице Хабаровска
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    Следователи возбудили дело после смерти новорожденной в больнице Хабаровска

    8:13  10 Октября 2017
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    Следователи возбудили дело после смерти новорожденной в больнице Хабаровска

    Хабаровск, 10 октября. Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью ребенка в медучреждении Хабаровска.

    Как говорится в сообщении СУ СКР по региону, инцидент произошел 5 октября. В одном из лечебных учреждений скончалась новорожденная девочка. Родители ребенка обвиняют в смерти ребенка врачей.

    Следственным управлением СКР по Хабаровскому краю возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

    Идет расследование дела.

    Следователи возбудили дело после смерти новорожденной в больнице Хабаровска

    Автор: Алия Садыкова
    #ребенок #уголовное дело #смерть #хабаровск #ск рф
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