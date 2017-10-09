Школьница обнаружила убитую мать в подвале собственного дома под Хабаровском

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Хабаровск, 9 октября. Источник в правоохранительных органах Хабаровского края сообщил, что в Вяземском школьница обнаружила в подвале собственного дома тело убитой матери.

Согласно имеющейся информации, девочка вернулась домой с учебы и не обнаружила своей матери, на телефонные звонки она так же не отвечала.

Напуганная школьница обратилась в полицию, где написала заявление о пропаже.

На следующий день тело 36-летней женщины было обнаружено в подвале ее собственного дома. На трупе были зафиксированы следы насильственной смерти.

Правоохранители проводят расследование произошедшего убийства.

Ранее Газета.ру сообщала, что автобус, в котором ехали 44 человека, попал в ДТП по пути из Николаевска‐на‐Амуре в Хабаровск утром 8 октября.