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Школьница обнаружила убитую мать в подвале собственного дома под Хабаровском
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    Школьница обнаружила убитую мать в подвале собственного дома под Хабаровском

    2:19  9 Октября 2017
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    Школьница обнаружила убитую мать в подвале собственного дома под Хабаровском

    Хабаровск, 9 октября. Источник в правоохранительных органах Хабаровского края сообщил, что в Вяземском школьница обнаружила в подвале собственного дома тело убитой матери.

    Согласно имеющейся информации, девочка вернулась домой с учебы и не обнаружила своей матери, на телефонные звонки она так же не отвечала.

    Напуганная школьница обратилась в полицию, где написала заявление о пропаже.Школьница обнаружила убитую мать в подвале собственного дома под Хабаровском

    На следующий день тело 36-летней женщины было обнаружено в подвале ее собственного дома. На трупе были зафиксированы следы насильственной смерти.

    Правоохранители проводят расследование произошедшего убийства.

    Ранее Газета.ру сообщала, что автобус, в котором ехали 44 человека, попал в ДТП по пути из Николаевска‐на‐Амуре в Хабаровск утром 8 октября.

    Автор: Ирина Новикова
    #убийство #хабаровский край #вяземский
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