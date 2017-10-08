Хабаровчане подарили Путину настенный портрет ко дню рождения
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Хабаровск, 8 октября. Жители Хабаровска поздравили президента России Владимира Путина с 65-м днем рождения граффити-портретом, нарисованным на одном из домов в городе. Портрет Путина появился на улице Дзержинского.
Портрет выполнен в черно-бело-красной палитре. Как сообщили представители хабаровского отделения партии «Единая Россия», все желающие смогли также оставить пожелания президенту Путину в праздничном альбоме.
Напомним, день рождения президента Путина был вчера, 7 октября. Президента поздравляли с праздником жители России и представители других государств. Как сообщили в Кремле, в день рождения Путина по телефону поздравили более десятка лидеров иностранных государств.