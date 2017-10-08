Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Эр-Рияд заявил о намерениях сотрудничать с Москвой, несмотря на антироссийскую политику США
Общество
Хабаровчане подарили Путину настенный портрет ко дню рождения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хабаровчане подарили Путину настенный портрет ко дню рождения

    8:10  8 Октября 2017
    89

    Хабаровчане подарили Путину настенный портрет ко дню рождения

    Хабаровск, 8 октября. Жители Хабаровска поздравили президента России Владимира Путина с 65-м днем рождения граффити-портретом, нарисованным на одном из домов в городе. Портрет Путина появился на улице Дзержинского.

    Портрет выполнен в черно-бело-красной палитре. Как сообщили представители хабаровского отделения партии «Единая Россия», все желающие смогли также оставить пожелания президенту Путину в праздничном альбоме.

    Напомним, день рождения президента Путина был вчера, 7 октября. Президента поздравляли с праздником жители России и представители других государств. Как сообщили в Кремле, в день рождения Путина по телефону поздравили более десятка лидеров иностранных государств.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 4354

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52270

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        88975

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107779

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30121
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посол США Хантсман назвал свою главную цель в России

        Посол США Хантсман назвал свою главную цель в России

        7:32   8 Октября 2017
        725
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        23674
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        27793
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        17379