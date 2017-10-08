Летевший во Владивосток из Вьетнама самолет внепланово посадили в Хабаровске

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Хабаровск, 8 октября. Самолет, который летел из Вьетнама во Владивосток, внепланово посадили в Хабаровске.

Как сообщили представители аэропорта Владивостока, решение совершить посадку в Хабаровске было принято по техническим причинам.

«Аэропорт Владивостока по техническим причинам не смог принять самолет, и ему пришлось сесть в Хабаровске. Сейчас он уже вылетел во Владивосток», — сообщил РИА Новости представители аэропорта.

Воздушное судно должно прибыть в пункт назначения в 06.45 по московскому времени.

