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Двое мужчин избили хабаровчанина и обокрали его квартиру
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    Двое мужчин избили хабаровчанина и обокрали его квартиру

    13:59  7 Октября 2017
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    Двое мужчин избили хабаровчанина и обокрали его квартиру

    Хабаровск, 7 октября. Двое мужчин, избивших и ограбивших жителя Хабаровска, задержаны сотрудниками правопорядка.

    Двое злоумышленников в возрасте 33 и 40 лет задержаны полицией в Хабаровске по подозрению в грабеже, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю. Один из подозреваемых уже не раз привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств, грабёж, кражи и угрозу убийством.

    Известно, что мужчины ночью проникли в квартиру потерпевшего, избили его и вынесли бытовую и цифровую технику на сумму около 70 тысяч рублей.

    На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Если суд признает мужчин виновными, то им грозит до семи лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск #грабеж
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