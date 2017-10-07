Двое мужчин избили хабаровчанина и обокрали его квартиру

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Хабаровск, 7 октября. Двое мужчин, избивших и ограбивших жителя Хабаровска, задержаны сотрудниками правопорядка.

Двое злоумышленников в возрасте 33 и 40 лет задержаны полицией в Хабаровске по подозрению в грабеже, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю. Один из подозреваемых уже не раз привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств, грабёж, кражи и угрозу убийством.

Известно, что мужчины ночью проникли в квартиру потерпевшего, избили его и вынесли бытовую и цифровую технику на сумму около 70 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Если суд признает мужчин виновными, то им грозит до семи лет лишения свободы.