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Украина
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Общество
Пассажирское автотранспортное предприятие в Хабаровске обанкротилось
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    Пассажирское автотранспортное предприятие в Хабаровске обанкротилось

    20:16  6 Октября 2017
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    Пассажирское автотранспортное предприятие в Хабаровске обанкротилось

    Хабаровск, 6 октября. Пассажирское автотранспортное предприятие закроется из-за задолженности по налогам в 400 млн рублей.

    Предприятие № 1 (ХПАП) с 2015 года находится в состоянии банкротства. На сегодняшний день задолженность по налогам составляет около 400 млн рублей, сообщает председатель профкома автопредприятия Василий Остапенко.

    Расчетный счет предприятия был арестован 4 октября, в результате чего невозможна покупка топлива. В понедельник работники будут уволены. В свою очередь, городские власти не ведут речь о восстановлении предприятия, но обещают трудоустроить всех сотрудников в автобусах и маршрутках частных перевозчиков.

     

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск
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