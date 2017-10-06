Пассажирское автотранспортное предприятие в Хабаровске обанкротилось

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Хабаровск, 6 октября. Пассажирское автотранспортное предприятие закроется из-за задолженности по налогам в 400 млн рублей.

Предприятие № 1 (ХПАП) с 2015 года находится в состоянии банкротства. На сегодняшний день задолженность по налогам составляет около 400 млн рублей, сообщает председатель профкома автопредприятия Василий Остапенко.

Расчетный счет предприятия был арестован 4 октября, в результате чего невозможна покупка топлива. В понедельник работники будут уволены. В свою очередь, городские власти не ведут речь о восстановлении предприятия, но обещают трудоустроить всех сотрудников в автобусах и маршрутках частных перевозчиков.