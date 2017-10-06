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«Трактор» одержал победу над «Амуром» в матче КХЛ
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    «Трактор» одержал победу над «Амуром» в матче КХЛ

    19:36  6 Октября 2017
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    «Трактор» одержал победу над «Амуром» в матче КХЛ

    Хабаровск, 6 октября. Челябинский «Трактор» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, прошедшая в пятницу 6 октября в Хабаровске, принесла победу гостям, хоккейной команде Челябинска, в составе которых отличились Артем Пеньковский (9-я минута), Максим Якуценя (36) и Семен Кокуев (52). Игра завершилась со счетом 3:2. Исход встречи решился в финальном отрезке матча, где точный бросок удался нападающему гостей Семену Кокуеву. В составе хозяев шайбы забросили Томаш Зогорна и Олег Ли.

    «Амур» 8 октября проведет игру с тольяттинской «Ладой», а «Трактор» 10 октября примет финский «Йокерит».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хоккей
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