«Черным лесорубам» в Хабаровском крае грозит до семи лет лишения свободы

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Хабаровск, 6 октября. Лесорубы в Хабаровском крае незаконно вырубили лес на 43 млн рублей.

По сообщению прокуратуры Хабаровского края, четверо жителей города Бикин обвиняются в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной организованной группой, в особо крупном размере. Один из обвиняемых организовал преступную группу для вырубки продажи древесины гражданам КНР в Приморье.

Четверо мужчин занимались незаконной вырубкой леса на территории Звеньевского лесничества в Бикинском районе, после чего продавали в соседнем районе.

Общий ущерб, причинённый государству, оценивается в 43,5 млн рублей. На данный момент ведется следствие, если вина «черных лесорубов» будет доказана, то им грозит до семи лет лишения свободы.