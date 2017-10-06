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«Черным лесорубам» в Хабаровском крае грозит до семи лет лишения свободы
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    «Черным лесорубам» в Хабаровском крае грозит до семи лет лишения свободы

    15:49  6 Октября 2017
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    «Черным лесорубам» в Хабаровском крае грозит до семи лет лишения свободы

    Хабаровск, 6 октября. Лесорубы в Хабаровском крае незаконно вырубили лес на 43 млн рублей.

    По сообщению прокуратуры Хабаровского края, четверо жителей города Бикин обвиняются в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной организованной группой, в особо крупном размере. Один из обвиняемых организовал преступную группу для вырубки продажи древесины гражданам КНР в Приморье.

    Четверо мужчин занимались незаконной вырубкой леса на территории Звеньевского лесничества в Бикинском районе, после чего продавали в соседнем районе.

    Общий ущерб, причинённый государству, оценивается в 43,5 млн рублей. На данный момент ведется следствие, если вина «черных лесорубов» будет доказана, то им грозит до семи лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск #лес
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