Главу интерната для престарелых в Мурманской области обвиняют в краже 7 млн рублей

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Комсомольск-на Амуре, 6 октября. Глава Дома престарелых в Комсомольске-на Амуре подозревается в краже пособий в размере семи млн рублей.

По предварительным данным, директора КГБУ «Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов» и её заместитель в период с 2013 по 2017 год снимали со счетов пожилых людей с психическими отклонениями финансовые средства. Фигурантки дела обманывали пожилых людей и инвалидов, объявляя завышенные цены на предметы нужды подопечных. Вырученные в ходе махинации деньги женщины забирали себе.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, следователи возбудили уголовное дело статье 159 части 4 («Мошенничество»).