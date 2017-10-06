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Происшествия
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Происшествия
Главу интерната для престарелых в Мурманской области обвиняют в краже 7 млн рублей
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    Главу интерната для престарелых в Мурманской области обвиняют в краже 7 млн рублей

    13:07  6 Октября 2017
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    Главу интерната для престарелых в Мурманской области обвиняют в краже 7 млн рублей

    Комсомольск-на Амуре, 6 октября. Глава Дома престарелых в Комсомольске-на Амуре подозревается в краже пособий в размере семи млн рублей.

    По предварительным данным, директора КГБУ «Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов» и её заместитель в период с 2013 по 2017 год снимали со счетов пожилых людей с психическими отклонениями финансовые средства. Фигурантки дела обманывали пожилых людей и инвалидов, объявляя завышенные цены на предметы нужды подопечных. Вырученные в ходе махинации деньги женщины забирали себе. 

    Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, следователи возбудили уголовное дело статье 159 части 4 («Мошенничество»).

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мошенничество #хабаровск
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