Пенсионерку-мошенницу ждет суд за попытку нажиться на подтопленцах в Хабаровском крае

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Комсомольск-на-Амуре, 6 октября. Пенсионерка, проживающая в Комсомольске-на-Амуре, организовала фиктивный прием на работу подтопленцев, пострадавших от наводнения в Хабаровском крае в 2013 году, и получала за них выплаты.

Уголовное дело заведено на 60-летнюю жительницу города, которая воспользовалась программой предоставления дополнительных рабочих мест пострадавшим от наводнения на Амуре в 2013 году с выплатой единовременной субсидии работодателям. Она заключила фиктивные договоры на трудоустройство десяти подтопленцев, обманом получив их паспортные данные. Пострадавшие никакой работы не получили, а ущерб от действий пенсионерки составил около 800 тысяч рублей.

На данный момент пенсионерка находится под подпиской о невыезде, уголовное дело направлено в суд. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.