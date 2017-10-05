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Общество
Вице-губернаторы Приморья стали «исполняющими обязанности»
Общество
Уволен полицейский, бездействовавший при убийстве пауэрлифтера Драчева
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    Уволен полицейский, бездействовавший при убийстве пауэрлифтера Драчева

    6:58  5 Октября 2017
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    Уволен полицейский, бездействовавший при убийстве пауэрлифтера Драчева

    Хабаровск, 5 октября. Пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю сообщила об увольнении сотрудника полиции, бездействовавшего во время убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

    По данным прокуратуры, во время драки, ставшей смертельной для Драчева, рядом находился сотрудник УМВД по Хабаровску.Уволен полицейский, бездействовавший при убийстве пауэрлифтера Драчева

    «Принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам. Кроме того, в отношении его руководителей будут приняты самые строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения из органов внутренних дел», — отметили в полиции.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в рамках расследования убийства пауэрлифтера Андрея Драчева следствие сообщило, что в деле против подозреваемого могут быть другие потерпевшие.

    Автор: Ирина Новикова
    #убийство #хабаровск #андрей драчев
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