Бизнесмен из Хабаровска взял в долг у своих коллег 58 млн рублей и пропал без вести

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Хабаровск, 3 сентября. Подозреваемый в мошенничестве бизнесмен Хабаровска занял у своих коллег общую сумму в размере 58 млн рублей и скрылся.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Хабаровскому краю, местный бизнесмен занимал различные суммы у коллег под процент, а в 2012 году он исчез, его объявили без вести пропавшим. Известно, что имущество, которое он оставлял под залог, вообще не существовало или было продано третьим лицам. На счету компании фигуранта дела было всего шесть тысяч рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого в Подмосковье, где он стал директором одной из коммерческих фирм.

Бизнесмена задержали, суд Хабаровска решил отправить его под домашний арест. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города.