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В хабаровском аэропорту пассажирка пыталась сдать в багаж той-терьера
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    В хабаровском аэропорту пассажирка пыталась сдать в багаж той-терьера

    5:56  3 Октября 2017
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    В хабаровском аэропорту пассажирка пыталась сдать в багаж той-терьера

    Хабаровск, 3 октября. Сотрудники службы досмотра в аэропорту Хабаровска обнаружили в багаже пассажирки собачку. Об этом со ссылкой на очевидца происшествия сообщает «Хабаровский край сегодня».

    По данным издания, дама с собачкой в сумке собиралась сесть на рейс до Москвы, но во время сканирования багажа в ее сумке обнаружилась собачка породы той-терьер. Очевидцы происшествия утверждают, что животное находилось в состоянии сильного стресса и подверглось воздействию рентгеновских лучей во время сканирования.

    После обнаружения собачку вынули из сумки, на рейс животное не попало.

    «Собаку достали из сумки и вернули хозяйке, на этот рейс перевозка животных не регистрировалась, скорее всего, женщина оставила той-терьера в Хабаровске кому-то из знакомых», — сообщил изданию очевидец происшествия.

    Автор: Виталий Малясев
    #хабаровск #животные #аэропорт #багаж #собака
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