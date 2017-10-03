В хабаровском аэропорту пассажирка пыталась сдать в багаж той-терьера

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Хабаровск, 3 октября. Сотрудники службы досмотра в аэропорту Хабаровска обнаружили в багаже пассажирки собачку. Об этом со ссылкой на очевидца происшествия сообщает «Хабаровский край сегодня».

По данным издания, дама с собачкой в сумке собиралась сесть на рейс до Москвы, но во время сканирования багажа в ее сумке обнаружилась собачка породы той-терьер. Очевидцы происшествия утверждают, что животное находилось в состоянии сильного стресса и подверглось воздействию рентгеновских лучей во время сканирования.

После обнаружения собачку вынули из сумки, на рейс животное не попало.