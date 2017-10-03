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Происшествия
В центре Хабаровска нашли человеческие кости
Происшествия
В центре Хабаровска нашли человеческие кости
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    В центре Хабаровска нашли человеческие кости

    3:22  3 Октября 2017
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    В центре Хабаровска нашли человеческие кости

    Хабаровск, 3 октября. В центре Хабаровска участники общегородского субботника нашли костные останки человека. Об этом со ссылкой на СУ СК РФ по Хабаровскому краю сообщает AmurMedia.

    По данным издания, останки человека нашли на Амурском бульваре. Страшная находка была сделана в минувшие выходные, предположительно во время общегородского субботника. Кости лежали на расположенном напротив продовольственного рынка участке бульвара.

    В настоящее время следственные органы устанавливают возраст, пол, личность и причину смерти  погибшего.

    Напомним, ранее стало известно о гибели в Хабаровском крае трех рыбаков. Тела погибших нашли в 100 километрах ниже по течению от того места, где велись поиски, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #тело #хабаровск #останки
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