Гулявший по центру олень переполошил жителей Хабаровска

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Хабаровск, 2 октября. Олень в минувшую пятницу забрался на территорию образовательного учреждения Хабаровска.

Сообщение в правоохранительные органы о диком животном на территории образовательного учреждения хабаровского детско-юношеского центра «Восхождение» по улице Ленинградской поступило около 22.00. На место инцидента незамедлительно выехала патрульная машина, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровску.

Также на территорию учреждения приехали сотрудники организации по охране животных. Они усыпили оленя и транспортировали из центра города в городской зоосад.

Пострадавших в происшествии нет. Олень также не получил никаких травм.