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Дети-сироты Хабаровского края получат 500 квартир к концу 2017 года
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    Дети-сироты Хабаровского края получат 500 квартир к концу 2017 года

    14:16  2 Октября 2017
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    Дети-сироты Хабаровского края получат 500 квартир к концу 2017 года

    Хабаровск, 2 октября. Дети-сироты Амурска Хабаровского края уже получили свыше 300 квартир, к концу года их будет около 500.

    Собственным жильем Около обзавелись 130 детей-сирот. В период с 2006 года более 1570 человек получили жилую площадь. В свою очередь, в 2016 году в регионе были расселены 311 детей, оставшихся без попечения родителей. Министерство ЖКХ по Хабаровскому краю сообщает:

    «На сегодняшний день право на получение жилья имеют 3411 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

    Нуждающиеся, которые на сегодняшний день не заполучили ключи от собственных квартир, будут получать компенсацию расходов за аренду жилых помещений. Максимальная сумма достигает 10 тысяч рублей в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дети #хабаровск
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