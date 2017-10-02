Дети-сироты Хабаровского края получат 500 квартир к концу 2017 года

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Хабаровск, 2 октября. Дети-сироты Амурска Хабаровского края уже получили свыше 300 квартир, к концу года их будет около 500.

Собственным жильем Около обзавелись 130 детей-сирот. В период с 2006 года более 1570 человек получили жилую площадь. В свою очередь, в 2016 году в регионе были расселены 311 детей, оставшихся без попечения родителей. Министерство ЖКХ по Хабаровскому краю сообщает:

«На сегодняшний день право на получение жилья имеют 3411 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Нуждающиеся, которые на сегодняшний день не заполучили ключи от собственных квартир, будут получать компенсацию расходов за аренду жилых помещений. Максимальная сумма достигает 10 тысяч рублей в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.