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Современный терминал авиалиний появится в Хабаровске на месте старого аэровокзала
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    Современный терминал авиалиний появится в Хабаровске на месте старого аэровокзала

    11:56  2 Октября 2017  /обновлено: 11:57  02 Октября 2017
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    Современный терминал авиалиний появится в Хабаровске на месте старого аэровокзала

    Хабаровск, 2 октября. Современный пассажирский терминал появится на месте старого аэропорта в Хабаровске в течение двух лет.

    Как сообщает РИА «Восток-Медиа», в течение ближайшей недели рабочие расчистят строительную площадку, где появится современный пассажирский аэровокзал.

    Для демонтажа железобетонной конструкции необходима тяжелая техника. Сейчас на месте работают экскаваторы и самосвалы. Общая площадь территории составила 3808 квадратных метров, отмечает начальник пресс-службы Хабаровского аэропорта Марина Кравченко:

    «Терминал давно устарел и подлежал сносу. На этом месте будет современный аэровокзал, его строительство — приоритетное направление в развитии Хабаровского аэропорта. Всего в проект будет вложено около 4,5 млрд рублей».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск #аэропорт
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