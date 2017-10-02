Современный терминал авиалиний появится в Хабаровске на месте старого аэровокзала

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Хабаровск, 2 октября. Современный пассажирский терминал появится на месте старого аэропорта в Хабаровске в течение двух лет.

Как сообщает РИА «Восток-Медиа», в течение ближайшей недели рабочие расчистят строительную площадку, где появится современный пассажирский аэровокзал.

Для демонтажа железобетонной конструкции необходима тяжелая техника. Сейчас на месте работают экскаваторы и самосвалы. Общая площадь территории составила 3808 квадратных метров, отмечает начальник пресс-службы Хабаровского аэропорта Марина Кравченко: