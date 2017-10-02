Современный терминал авиалиний появится в Хабаровске на месте старого аэровокзала
Хабаровск, 2 октября. Современный пассажирский терминал появится на месте старого аэропорта в Хабаровске в течение двух лет.
Как сообщает РИА «Восток-Медиа», в течение ближайшей недели рабочие расчистят строительную площадку, где появится современный пассажирский аэровокзал.
Для демонтажа железобетонной конструкции необходима тяжелая техника. Сейчас на месте работают экскаваторы и самосвалы. Общая площадь территории составила 3808 квадратных метров, отмечает начальник пресс-службы Хабаровского аэропорта Марина Кравченко:
«Терминал давно устарел и подлежал сносу. На этом месте будет современный аэровокзал, его строительство — приоритетное направление в развитии Хабаровского аэропорта. Всего в проект будет вложено около 4,5 млрд рублей».