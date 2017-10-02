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6 тыс жителей Хабаровска остались без света из-за циклона
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    6 тыс жителей Хабаровска остались без света из-за циклона

    10:24  2 Октября 2017
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    6 тыс жителей Хабаровска остались без света из-за циклона

    Хабаровск, 2 октября. Около 40 районов Хабаровска остались без электроэнергии из-за мощнейшего циклона.

    В Хабаровском крае без света и тепла остались более шести тыс человек из-за циклона, сообщает пресс-служба администрации региона. Авария коснулась 40 населенных пунктов Хабаровского, имени Лазо, Вяземского и Бикинского районов. Прошедшей ночью порывы ветра местами достигали 22 м/с.

    В данный момент идет ликвидация последствий аварии. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил наладить подачу электроэнергии до конца сегодняшнего дня.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #авария #хабаровск
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