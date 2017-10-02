6 тыс жителей Хабаровска остались без света из-за циклона

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Хабаровск, 2 октября. Около 40 районов Хабаровска остались без электроэнергии из-за мощнейшего циклона.

В Хабаровском крае без света и тепла остались более шести тыс человек из-за циклона, сообщает пресс-служба администрации региона. Авария коснулась 40 населенных пунктов Хабаровского, имени Лазо, Вяземского и Бикинского районов. Прошедшей ночью порывы ветра местами достигали 22 м/с.

В данный момент идет ликвидация последствий аварии. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил наладить подачу электроэнергии до конца сегодняшнего дня.