Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Украина
Украинская интеллигенция выступила в защиту российского культурного центра в Киеве
Происшествия
Более 40 населенных пунктов остались без света в Хабаровском крае
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более 40 населенных пунктов остались без света в Хабаровском крае

    3:43  2 Октября 2017  /обновлено: 3:43  02 Октября 2017
    44

    Более 40 населенных пунктов остались без света в Хабаровском крае

    Хабаровск, 2 октября. Около шести тысяч жителей Хабаровского края из 40 населенных пунктов остались без света.

    Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, причиной отключения стал циклон, который движется по территории Хабаровского края.

    «К вечеру планируется завершить восстановительные работы и наладить электроснабжение», — сказано в сообщении пресс-службы администрации.

    На юге региона скорость ветра в понедельник утром достигает 22 метров в секунду. Глава региона Вячеслав Шпорт поручил завершить восстановительные работы до конца дня, сообщает «Газета.ру».

    Автор: Настасья Шеркунова
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106285

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29746

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43841

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24819

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9350
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        22:13   1 Октября 2017
        636
        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        21:46   1 Октября 2017
        231
        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        13:43   1 Октября 2017
        1994
        Спор Мадрида и Барселоны: чем может закончиться референдум в Каталонии

        Спор Мадрида и Барселоны: чем может закончиться референдум в Каталонии

        13:27   1 Октября 2017
        958