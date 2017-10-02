Более 40 населенных пунктов остались без света в Хабаровском крае

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Хабаровск, 2 октября. Около шести тысяч жителей Хабаровского края из 40 населенных пунктов остались без света.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, причиной отключения стал циклон, который движется по территории Хабаровского края.

«К вечеру планируется завершить восстановительные работы и наладить электроснабжение», — сказано в сообщении пресс-службы администрации.

На юге региона скорость ветра в понедельник утром достигает 22 метров в секунду. Глава региона Вячеслав Шпорт поручил завершить восстановительные работы до конца дня, сообщает «Газета.ру».