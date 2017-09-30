В Хабаровске открылись мобильные прививочные кабинеты

В Избранное

Хабаровск, 30 сентября. На этих выходных жители Хабаровского края смогут получить вакцину от гриппа в мобильных прививочных кабинетах.

30 сентября и 1 ноября передвижной пункт вакцинации будет работать на территории ТЦ «Экодом» по адресу ул. Ленинградская, 28, сообщает региональный Минздрав. Как показала статистика, мобильные пункты выходного дня пользуются популярностью у жителей: в 2016 году в субботу и воскресение прививки получали не менее 1500 человек.

Минздрав напоминает, что бесплатно пройти иммунизацию также можно в поликлиниках по месту жительства, в медицинских кабинетах в общеобразовательных учреждениях и на предприятиях.

В ходе прививочной кампании привито уже 49,3% населения от плана, в том числе 60 тыс. детей. До 1 ноября вакцинацию пройдут еще более 617 тыс. человек. Особое внимание уделяется гражданам, входящим в группы риска: это работники медицины, образования, торговли, коммунального хозяйства, студенты.