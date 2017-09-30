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В Хабаровске открылись мобильные прививочные кабинеты
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    В Хабаровске открылись мобильные прививочные кабинеты

    9:08  30 Сентября 2017  /обновлено: 9:09  30 Сентября 2017
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    В Хабаровске открылись мобильные прививочные кабинеты

    Хабаровск, 30 сентября. На этих выходных жители Хабаровского края смогут получить вакцину от гриппа в мобильных прививочных кабинетах.

    30 сентября и 1 ноября передвижной пункт вакцинации будет работать на территории ТЦ «Экодом» по адресу ул. Ленинградская, 28, сообщает региональный Минздрав. Как показала статистика, мобильные пункты выходного дня пользуются популярностью у жителей: в 2016 году в субботу и воскресение прививки получали не менее 1500 человек.

    Минздрав напоминает, что бесплатно пройти иммунизацию также можно в поликлиниках по месту жительства, в медицинских кабинетах в общеобразовательных учреждениях и на предприятиях.

    В ходе прививочной кампании привито уже 49,3% населения от плана, в том числе 60 тыс. детей. До 1 ноября вакцинацию пройдут еще более 617 тыс. человек. Особое внимание уделяется гражданам, входящим в группы риска: это работники медицины, образования, торговли, коммунального хозяйства, студенты.

    Автор: Юлия Кошкина
    #грипп #вакцинация #привики
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