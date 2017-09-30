Изменилась схема движения транспорта возле аэропорта в Хабаровске

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Хабаровск, 30 сентября. Схема движения возле аэропорта «Хабаровск» временно изменилась. Это связано со строительством аэровокзала внутренних авиалиний.

В маршрут движения общественного, личного транспорта и пешеходов внесли изменения на период строительных работ. Как сообщает пресс-служба ОАО «Хабаровский аэропорт», новая схема была согласована со всеми инстанциями, в том числе с муниципальными управлениями транспорта, дорог и внешнего благоустройства, а также ОГИБДД УМВД России по г.Хабаровску.

Теперь на территории воздушной гавани находятся две автобусные остановки: вблизи действующего терминала внутренних авиалиний, а также рядом с международным терминалом. На разворотном кольце расположена остановка троллейбуса.

Руководство аэропорта «Хабаровск» обращает внимание, что единственный маршрут движения между терминалами пролегает вдоль Матвеевского шоссе. Напомним, что все изменения носят временный характер. После введения в эксплуатацию аэровокзала внутренних авиалиний в 2019 году появится общая остановка для обоих терминалов.