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Россия
Изменилась схема движения транспорта возле аэропорта в Хабаровске
Россия
Изменилась схема движения транспорта возле аэропорта в Хабаровске
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    Изменилась схема движения транспорта возле аэропорта в Хабаровске

    8:42  30 Сентября 2017
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    Изменилась схема движения транспорта возле аэропорта в Хабаровске

    Хабаровск, 30 сентября. Схема движения возле аэропорта «Хабаровск» временно изменилась. Это связано со строительством аэровокзала внутренних авиалиний.

    В маршрут движения общественного, личного транспорта и пешеходов внесли изменения на период строительных работ. Как сообщает пресс-служба ОАО «Хабаровский аэропорт», новая схема была согласована со всеми инстанциями, в том числе с муниципальными управлениями транспорта, дорог и внешнего благоустройства, а также ОГИБДД УМВД России по г.Хабаровску.

    Теперь на территории воздушной гавани находятся две автобусные остановки: вблизи действующего терминала внутренних авиалиний, а также рядом с международным терминалом. На разворотном кольце расположена остановка троллейбуса.

    Изменилась схема движения транспорта возле аэропорта в Хабаровске

    Руководство аэропорта «Хабаровск» обращает внимание, что единственный маршрут движения между терминалами пролегает вдоль Матвеевского шоссе. Напомним, что все изменения носят временный характер. После введения в эксплуатацию аэровокзала внутренних авиалиний в 2019 году появится общая остановка для обоих терминалов.

    Автор: Алексей Громов
    #аэрофлот #хабаровск
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