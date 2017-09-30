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Общество
Власти Хабаровского края будут следить за «черными лесорубами» из космоса
Общество
Власти Хабаровского края будут следить за «черными лесорубами» из космоса
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    Власти Хабаровского края будут следить за «черными лесорубами» из космоса

    4:22  30 Сентября 2017
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    Власти Хабаровского края будут следить за «черными лесорубами» из космоса

    Хабаровск, 30 сентября. Власти Хабаровского края приступят к мониторингу незаконных рубок леса из космоса.

    Сообщается, что система космического мониторинга «Кедр» заработает через месяц. Соглашение о ее внедрении было подписано в пятницу властями региона и Всемирным фондом дикой природы.

    «WWF передал нам необходимое для инсталляции системы программное обеспечение. В течение недели оно будет развернуто, еще неделя уйдет на тестирование работы и обеспечение удаленного доступа в систему», — рассказал ТАСС и. о. министра связи и телекоммуникаций Игорь Берман.Власти Хабаровского края будут следить за «черными лесорубами» из космоса

    Отмечается, что космический мониторинг позволит эффективно пресекать деятельность так называемых черных лесорубов, незаконно вырубающих ценную древесину.

    Автор: Ирина Новикова
    #космос #хабаровский край #рубка леса
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