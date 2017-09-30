Власти Хабаровского края будут следить за «черными лесорубами» из космоса

В Избранное

Хабаровск, 30 сентября. Власти Хабаровского края приступят к мониторингу незаконных рубок леса из космоса.

Сообщается, что система космического мониторинга «Кедр» заработает через месяц. Соглашение о ее внедрении было подписано в пятницу властями региона и Всемирным фондом дикой природы.

«WWF передал нам необходимое для инсталляции системы программное обеспечение. В течение недели оно будет развернуто, еще неделя уйдет на тестирование работы и обеспечение удаленного доступа в систему», — рассказал ТАСС и. о. министра связи и телекоммуникаций Игорь Берман.

Отмечается, что космический мониторинг позволит эффективно пресекать деятельность так называемых черных лесорубов, незаконно вырубающих ценную древесину.