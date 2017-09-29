Владельца похоронного бюро под Хабаровском убили на кладбище, подожгли и закопали

В Избранное

Хабаровск, 29 сентября. Владельца похоронного бюро под Хабаровском заманили на кладбище и убили. Тело жертвы увезли в лес, где подожгли и закопали, сообщили в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю.

Жительница поселка Мирный Хабаровского района сообщила об исчезновении мужа, который был владельцем похоронного бюро. Следователи установили, что трое мужчин заманили его на кладбище поселка Черная речка, решив ограбить. Однако он оказал сопротивление, и его убили.

Тело владельца похоронного бюро вывезли в лес, где подожгли и закопали. Как оказалось, среди фигурантов дела был подчиненный убитого.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Накануне следственный комитет возбудил дело в отношении группы мигрантов, которые убили гражданина Китая и изнасиловали его супругу, передает «Газета.ru».