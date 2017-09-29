Синоптики предупредили жителей Хабаровского края о сильном мокром снеге

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Хабаровск, 29 сентября. Синоптики предупредили жителей Хабаровского края о сильных осадках. По прогнозам, в Охотском районе ожидается мокрый снег и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На территории южных районов Хабаровского края непогода может задержаться на целый день, сообщает РИА «Восток-Медиа». По мнению специалистов отдела краткосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра, на территорию региона пришёл холодный арктический воздух и глубокий высотный циклон, поэтому и проходят такие осадки.

Синоптики считают, что для сентября это нормальное явление, но именно такой интенсивный холод можно наблюдать очень редко.