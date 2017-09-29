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Синоптики предупредили жителей Хабаровского края о сильном мокром снеге
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    Синоптики предупредили жителей Хабаровского края о сильном мокром снеге

    7:47  29 Сентября 2017
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    Синоптики предупредили жителей Хабаровского края о сильном мокром снеге

    Хабаровск, 29 сентября. Синоптики предупредили жителей Хабаровского края о сильных осадках. По прогнозам, в Охотском районе ожидается мокрый снег и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

    На территории южных районов Хабаровского края непогода может задержаться на целый день, сообщает РИА «Восток-Медиа». По мнению специалистов отдела краткосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра, на территорию региона пришёл холодный арктический воздух и глубокий высотный циклон, поэтому и проходят такие осадки.

    Синоптики считают, что для сентября это нормальное явление, но именно такой интенсивный холод можно наблюдать очень редко.

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    Автор: Алексей Громов
    #погода #снег #синоптики #хабаровский край
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