В Хабаровске 22-летний самарец получил семь лет колонии за сбыт наркотиков

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Хабаровск, 29 сентября. Молодой наркокурьер осужден за попытку сбыть 24 килограмма «синтетики» и легализацию доходов.

В Хабаровске суд вынес приговор в отношении 22-летнего жителя Самары, который пытался продать крупную партию синтетических наркотиков, а на полученные деньги купил автомобиль, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Молодой человек признан виновным по статья «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы» (ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

Наркокурьер получил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.