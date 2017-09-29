Росрыболовство запретило ловить осеннюю кету в Хабаровском крае

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Хабаровск, 29 сентября. В четырех районах Хабаровского края запретили вылов осенней кеты. Запрет действует в Комсомольском, Амурском, Нанайском, Хабаровском муниципальных районах с 28 сентября.

Такое решение было принято в связи с низкой интенсивностью нерестового хода рыбы в бассейне реки Амур, сообщают местные СМИ со ссылкой на амурское территориальное управление Росрыболовства. По сравнению с прошлым годом закрытие промысла осенней кеты началось на неделю раньше.

Запрет распространяется на промышленное, любительское, спортивное рыболовство. Кроме этого, запрещено ловить осеннюю кету и коренным народам Дальнего Востока.