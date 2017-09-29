Спасатели ищут потерявшегося в Хабаровском крае грибника

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Хабаровск, 29 сентября. В Хабаровском крае ищут грибника, который ушел в лес еще 22 сентября. Об этом со ссылкой на Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России сообщают местные СМИ.

Мужчина ушел за грибами из поселка Сидима еще 22 сентября. С тех пор грибника никто не видел. На поиски пропавшего направлены шесть сотрудников ведомства, включая два кинологических расчета.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении трех заблудившихся ранее под Альметьевском в Татарстане грибников. В медицинской помощи спасенные не нуждались, сообщает Газета.ru.