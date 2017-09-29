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Общество
Сотни миллионов потратят на очищение воздуха от пыли в Хабаровском крае
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    Сотни миллионов потратят на очищение воздуха от пыли в Хабаровском крае

    3:27  29 Сентября 2017
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    Сотни миллионов потратят на очищение воздуха от пыли в Хабаровском крае

    Хабаровск, 29 сентября. ОАО «Ванинский морской торговый порт» готов до 2020 года потратить на природоохранные мероприятия в Хабаровском крае более 400 млн рублей. Об этом со ссылкой на директора предприятия Евгения Дмитракова сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

    Планы компании Дмитраков озвучил на заседание совета по морской деятельности в правительстве региона. Директор порта отметил, что на предприятии собираются внедрить новые технологии разгрузки угля из вагонов.

    Напомним, ранее комитет Европарламент по международным делам выступил с инициативой ввести понятие «экологический беженец». Парламентарии предложили внести соответствующие поправки в Конвенцию о статусе беженцев от 1951 года, сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #экология #хабаровск
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