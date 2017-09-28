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Хабаровчане бесследно исчезли на побережье Охотского моря
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    Хабаровчане бесследно исчезли на побережье Охотского моря

    12:58  28 Сентября 2017
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    Хабаровчане бесследно исчезли на побережье Охотского моря

    Хабаровск, 28 сентября. Двое мужчин пропали на побережье Охотского моря в Хабаровском крае.

    Хабаровчане еще 19 сентября ушли на моторной лодке от морского буксира в Ульбановском заливе, но до сих пор не вернулись, информирует ВостокМедиа.

    Сотрудники поисковой службы отправились в Тугуро-Чумиканский район для проведения поисков 2 мужчин. 24 сентября с вертолёта Ми-8 им удалось обнаружить лодку пропавших, мотор которой оказался в неисправном состоянии. Людей рядом не было.

    На сегодняшний день поиски продолжаются, отряд на автомобилях «Урал» обследует береговую линия, по информации пресс-службы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

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    Автор: Ксения Пудовкина
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