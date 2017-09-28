Бездомным в Хабаровске предлагают еду в обмен на лечение туберкулеза

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Хабаровск, 28 сентября. Людям без постоянного места жительства в Хабаровске предлагают еду в обмен на проведение обследований на туберкулез.

По информации ИА AmurMedia, хабаровские депутаты на заседании предложили меры борьбы с опасными заболеваниями, такими как туберкулез. Одним из ежегодно реализуемых механизмов стала акция «Чистое дыхание».

Волонтеры Российского Красного Креста в рамках данной акции помогают местным медицинским учреждениям бороться с опасным заболеванием. За прохождение диагностики бездомным предлагают продуктовый набор. По статистике, которую приводит глава регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Виктория Макарчук, каждый год обследование проходят около 100 человек. В свою очередь, туберкулез обнаруживается у 10-15%.

С точки зрения комитета по социальной защите населения и здравоохранения, больных туберкулезом следует лечить принудительно. А для тех, кто отказывается от пребывания в отделениях особого режима, следует ввести административную ответственность.