Отопительный сезон в Хабаровске начнется в первую неделю октября

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Хабаровск, 28 сентября. Начало отопительного сезона в Хабаровске официально назначено на 3 сентября.

Постановление о подаче тепла в дальневосточной столице подписал мэр города Александр Соколов. По сообщению пресс-службы городской администрации, в первую очередь, отопление получат детские сады, школы и больницы. Затем столбик термометра будет повышаться в жилых домах.

Подобное решение было принято в соответствии с метеопрогнозами синоптиков, которые сообщили о приближающихся заморозках. Подготовка отопительного сезона в этом году обошлась городскому бюджету и ресурсоснабжающим компаниям в сумму около 4млрд рублей.

Напомним, что отопительный сезон уже стартовал в Челябинске и Екатеринбурге.