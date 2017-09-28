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Отопительный сезон в Хабаровске начнется в первую неделю октября
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    Отопительный сезон в Хабаровске начнется в первую неделю октября

    11:03  28 Сентября 2017
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    Отопительный сезон в Хабаровске начнется в первую неделю октября

    Хабаровск, 28 сентября. Начало отопительного сезона в Хабаровске официально назначено на 3 сентября.

    Постановление о подаче тепла в дальневосточной столице подписал мэр города Александр Соколов. По сообщению пресс-службы городской администрации, в первую очередь, отопление получат детские сады, школы и больницы. Затем столбик термометра будет повышаться в жилых домах.

    Подобное решение было принято в соответствии с метеопрогнозами синоптиков, которые сообщили о приближающихся заморозках. Подготовка отопительного сезона в этом году обошлась городскому бюджету и ресурсоснабжающим компаниям в сумму около 4млрд рублей.

    Напомним, что отопительный сезон уже стартовал в Челябинске и Екатеринбурге.

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    Автор: Ксения Пудовкина
    #отопление #хабаровск
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