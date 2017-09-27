Первые заморозки «ударят» по Хабаровску в конце рабочей недели

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Хабаровск, 27 сентября. В период с 28 по 30 сентября в Хабаровске ожидаются первые заморозки. Синоптики обещают понижение температуры до -3 градусов.

По информации Deita.ru, на территории Нанайского, Комсомольского, Амурского, Солнечного, Хабаровского, Вяземского, Бикинского районов и района имени Лазо прогнозируются заморозки, столбик термометра опустится от 0 до минус 3 градусов.

Резкое изменения температур может спровоцировать аварийные ситуации на объектах энергетики и ЖКХ. Кроме этого, может увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и местного значения.

Заморозки уже наблюдались в Псковской и Ульяновской областях.