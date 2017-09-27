Труп мужчины с разбитой головой обнаружили в Хабаровске

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Хабаровск, 27 сентября. В Хабаровске на улице Полярной был обнаружен труп мужчины. По данным местных СМИ, у погибшего была разбита голова.

В кармане у погибшего сотрудники полиции нашли документы. Благодаря им удалось установить личность погибшего. Точная информация пока не раскрывается, но известно, что мужчине было 33 года, а зарегистрирован он был на расположенной рядом Шилкинской улице.

Пока нет информации о том, при каких обстоятельствах мужчина погиб. По предварительным данным, речь может о ДТП или убийстве.

Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку случившегося.