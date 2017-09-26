ВКС РФ проводят масштабные учения на Дальнем Востоке

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Хабаровск, 26 сентября. В летно-тактических ученияхВКС РФ на Дальнем Востоке задействована истребительная, штурмовая и бомбардировочная авиация.

В министерстве обороны России сообщают, что к учениям привлечено 100 процентов боевого авиационного парка Хабаровского края и Приморья. Во время практической части учений экипажи Су-30 и Су-35 выполнят прикрытие бомбардировщиков Су-24М2, которые проследуют в заданный квадрат.

Пилотам-истребителям предстоит отработать элементы воздушного боя с условным противником на различных высотах, выполнить поиск и перехват нарушителей воздушных границ.

На заключительном этапе летно-тактических учений истребители, штурмовики и бомбардировщики нанесут авиационный удар по наземным целям на авиационных полигонах Восточного военного округа.