Отец пропавшей в Хабаровске школьницы обнаружил дочь на чердаке

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Хабаровск, 27 сентября. Четырнадцатилетнюю школьницу из Хабаровска, которую несколько дней разыскивали родственники и волонтеры, обнаружил на чердаке заброшенного дома ее отец.

Девочку, гулявшую в компании незнакомых подростков, заметили в Краснофлотском районе города. В настоящее время школьница находится дома, угрозы ее жизни и здоровью нет.

Как рассказала тетя беглянки, когда девочку нашли, в ответ на вопрос о том, почему она не звонила маме, она заявила, что продала смартфон. Отец школьницы в наказание запретил ей в течение месяца пользоваться Интернетом.