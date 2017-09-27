Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
СМИ отправили в отставку главу Дагестана Абдулатипова
Происшествия
Отец пропавшей в Хабаровске школьницы обнаружил дочь на чердаке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Отец пропавшей в Хабаровске школьницы обнаружил дочь на чердаке

    12:37  27 Сентября 2017
    60

    Отец пропавшей в Хабаровске школьницы обнаружил дочь на чердаке

    Хабаровск, 27 сентября. Четырнадцатилетнюю школьницу из Хабаровска, которую несколько дней разыскивали родственники и волонтеры, обнаружил на чердаке заброшенного дома ее отец.

    Девочку, гулявшую в компании незнакомых подростков, заметили в Краснофлотском районе города. В настоящее время школьница находится дома, угрозы ее жизни и здоровью нет.

    Как рассказала тетя беглянки, когда девочку нашли, в ответ на вопрос о том, почему она не звонила маме, она заявила, что продала смартфон. Отец школьницы в наказание запретил ей в течение месяца пользоваться Интернетом.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Михайлиди
    #хабаровск #школьница #поиски
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103036

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29414

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42901

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22994

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8813
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        40
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1406
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3290
        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        5:23   27 Сентября 2017
        2785