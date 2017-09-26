Туризм принесет Хабаровскому краю в этом году более 160 миллионов рублей

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Хабаровск, 26 сентября. В этом году бюджет Хабаровского края пополнится на более 160 рублей за счет туризма, заявил заместитель министра культуры края, начальник управления по туризму Виталий Селюков.

В настоящее время в Хабаровском крае существует порядка 150 туристических маршрутов, среди которых образовательные, военно-патриотические, сельские, гастрономические, медицинские и многие другие.

По предварительным данным, в этом году регион посетят 786 тысяч туристов, из которых 45 тысяч гостей — иностранцы.