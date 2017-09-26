Избитый сват экс-министра по развитию Дальнего Востока попал в реанимацию

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Хабаровск, 26 сентября. Избитый сват экс-министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева попал в реанимацию, сообщили источники в краевой клинической больницы № 2 Хабаровска.

По данным медицинских источников, избитый мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него диагностированы тяжелая черепно-мозговая, а также лицевая травмы.

В нападении на него подозревают сына Ишаева — Дмитрия, которому он приходится тестем.

Сына бывшего-министра задержали накануне. По решению суда он проведет под домашним арестом два месяца.

Ранее сообщалось, что, по данным источников, пострадавшему родственнику 43-летнего Дмитрия Ишаева 60 лет.