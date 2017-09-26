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Газовый вопрос в Хабаровском крае решат заменой Exxon на «Газпром»
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    Газовый вопрос в Хабаровском крае решат заменой Exxon на «Газпром»

    12:23  26 Сентября 2017
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    Газовый вопрос в Хабаровском крае решат заменой Exxon на «Газпром»

    Хабаровск, 26 сентября. Федеральные власти помогут Хабаровскому краю решить газовый вопрос, из-за которого регион несет миллиардные убытки в последние годы, сообщил председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный.

    Завальный во время круглого стола обсудил проект «Сахалин-1», в рамках которого регион покупает газ у международного консорциума Exxon Mobil.

    «Этот проект — чисто коммерческий, который действует в своей законодательной зоне, поэтому в данной ситуации можно только договариваться, — заметил он. — Всегда можно найти компромисс».

    Он отметил, что в Хабаровском крае существенно занижена цена на газ, однако себестоимость его добычи и транспортировки на первом этапе высокая.

    Зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук подчеркнул, что местные власти рассчитывают со временем уйти от сотрудничества с Exxon.

    «Лучше всего было бы перейти на поставки газпромовского газа по регулируемой цене. Есть предварительная информация, что такая работа сейчас проводится», — пояснил он

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #газ #газпром #хабаровск #сахалин-1
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