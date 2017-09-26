Газовый вопрос в Хабаровском крае решат заменой Exxon на «Газпром»

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Хабаровск, 26 сентября. Федеральные власти помогут Хабаровскому краю решить газовый вопрос, из-за которого регион несет миллиардные убытки в последние годы, сообщил председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный.

Завальный во время круглого стола обсудил проект «Сахалин-1», в рамках которого регион покупает газ у международного консорциума Exxon Mobil.

«Этот проект — чисто коммерческий, который действует в своей законодательной зоне, поэтому в данной ситуации можно только договариваться, — заметил он. — Всегда можно найти компромисс».

Он отметил, что в Хабаровском крае существенно занижена цена на газ, однако себестоимость его добычи и транспортировки на первом этапе высокая.

Зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук подчеркнул, что местные власти рассчитывают со временем уйти от сотрудничества с Exxon.