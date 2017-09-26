Банду из Хабаровска отправили за решетку за расчленение похищенного бизнесмена

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Хабаровск, 26 сентября. Шестеро хабаровчан признаны виновными в похищении и убийстве предпринимателя, сообщили представители Хабаровского краевого суда.

Накануне суд вынес обвинительный приговор шести жителям Хабаровска, которые в 2015 году похитили предпринимателя. Банда намеревалась удерживать его в неволе, однако от полученных травм при похищении мужчина скончался. Участники преступного сговора отрубили мертвому бизнесмену кисти рук и голову, а затем закопали их в разных местах.

Участники банды получили сроки в колонии строгого режима от 9 до 15 лет. Приговор в настоящее время еще не вступил в законную силу.