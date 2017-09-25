Сын экс-главы Хабаровского края задержан за избиение пожилого тестя

В Избранное

Хабаровск, 25 сентября. СМИ сообщили о задержании сына бывшего губернатора Хабаровского края по подозрению в жестоком избиении своего пожилого тестя.

По данным источника телеканала РЕН ТВ, пострадавшему родственнику 43-летнего Дмитрия Ишаева 60 лет. Сейчас он находится в больнице, его охраняет конвойный батальон, а сам Ишаев задержан в порядке статьи 91 УК РФ.

Собеседник РЕН ТВ отметил, что сын Дмитрия не раз оказывался среди героев скандальных гонок мажоров в Москве.

