Школа, детский сад, интернат и жилые дома в Хабаровске остались без горячей воды

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Хабаровск, 25 сентября. Школа, детский сад, интернат и жилые дома остались без горячей воды в Хабаровске из-за порывов на трассе. Об этом сообщают местные СМИ.

В частности, горячая вода отсутствует в детском садике № 111, школе № 39 и школе-интернате № 5. Городские власти сообщают, что холодная вода есть в каждом доме Хабаровска.

Ранее генеральная прокуратура России составила список регионов страны с наиболее высоким уровнем преступности. Об этом писало RT.