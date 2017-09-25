Школа, детский сад, интернат и жилые дома в Хабаровске остались без горячей воды
В Избранное
Хабаровск, 25 сентября. Школа, детский сад, интернат и жилые дома остались без горячей воды в Хабаровске из-за порывов на трассе. Об этом сообщают местные СМИ.
В частности, горячая вода отсутствует в детском садике № 111, школе № 39 и школе-интернате № 5. Городские власти сообщают, что холодная вода есть в каждом доме Хабаровска.
Ранее генеральная прокуратура России составила список регионов страны с наиболее высоким уровнем преступности. Об этом писало RT.