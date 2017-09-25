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Школа, детский сад, интернат и жилые дома в Хабаровске остались без горячей воды
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    Школа, детский сад, интернат и жилые дома в Хабаровске остались без горячей воды

    2:57  25 Сентября 2017
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    Школа, детский сад, интернат и жилые дома в Хабаровске остались без горячей воды

    Хабаровск, 25 сентября. Школа, детский сад, интернат и жилые дома остались без горячей воды в Хабаровске из-за порывов на трассе. Об этом сообщают местные СМИ.

    В частности, горячая вода отсутствует в детском садике № 111, школе № 39 и школе-интернате № 5. Городские власти сообщают, что холодная вода есть в каждом доме Хабаровска.

    Ранее генеральная прокуратура России составила список регионов страны с наиболее высоким уровнем преступности. Об этом писало RT.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #хабаровск #горячая вода #прорывы
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