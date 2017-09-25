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Происшествия
Поезд протаранил внедорожник на переезде в Хабаровске
Происшествия
Поезд протаранил внедорожник на переезде в Хабаровске
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    Поезд протаранил внедорожник на переезде в Хабаровске

    2:40  25 Сентября 2017
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    Поезд протаранил внедорожник на переезде в Хабаровске

    Хабаровск, 25 сентября. Внедорожник попал под поезд в Хабаровске. Об этом сообщают местные СМИ.

    Отмечается, что автомобиль неожиданно сдал назад, находясь на железнодорожном переезде. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате водитель иномарки получил травмы.

    Очевидцы происшествия утверждают, что пострадавший в момент инцидента говорил по телефону.

    Накануне RT сообщало о десяти пострадавших в ДТП в Иркутской области.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #дтп #хабаровск #поезд #внедорожник
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