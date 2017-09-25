Поезд протаранил внедорожник на переезде в Хабаровске

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Хабаровск, 25 сентября. Внедорожник попал под поезд в Хабаровске. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что автомобиль неожиданно сдал назад, находясь на железнодорожном переезде. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате водитель иномарки получил травмы.

Очевидцы происшествия утверждают, что пострадавший в момент инцидента говорил по телефону.

Накануне RT сообщало о десяти пострадавших в ДТП в Иркутской области.