Штормовое предупреждение объявлено на севере Хабаровского края

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Хабаровск, 25 сентября. Штормовое предупреждение объявлено на территории Ульчского, им. Полины Осипенко и Тугуро-Чумиканского районов Хабаровского края. Об этом сообщает региональное управление Росгидромета.

Синоптики предупреждают о возможных обрывах и авариях на объектах энергетической инфраструктуры севера Хабаровского края. Вероятны и проблемы с передвижением транспорта, — предупреждают в МЧС РФ.

Накануне RT сообщало о ДТП в Иркутской области.