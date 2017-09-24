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Не ждали: митинг Навального в Хабаровске собрал всего 650 человек
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    Не ждали: митинг Навального в Хабаровске собрал всего 650 человек

    17:05  24 Сентября 2017
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    Не ждали: митинг Навального в Хабаровске собрал всего 650 человек

    Хабаровский край, 24 сентября. На митинг, организованный блогером Алексеем Навальным в Хабаровске, пришло около 650 человек. Такими данными в воскресенье поделились представители городской администрации.

    Встреча проходила на площадке перед Памятником партизанам. При этом мэрия согласовала проведение акции на 800 человек.

    «Спасибо всем, кто пришел сегодня и не ушел даже во время проливного дождя», — отметили представители Навального.

    Напомним, ранее стало известно о том, что жители Хабаровска очистили город от рекламы митинга, который организовал блогер Алексей Навальный.

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    Автор: Алексей Громов
    #навальный #хабаровск
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