Не ждали: митинг Навального в Хабаровске собрал всего 650 человек

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Хабаровский край, 24 сентября. На митинг, организованный блогером Алексеем Навальным в Хабаровске, пришло около 650 человек. Такими данными в воскресенье поделились представители городской администрации.

Встреча проходила на площадке перед Памятником партизанам. При этом мэрия согласовала проведение акции на 800 человек.

«Спасибо всем, кто пришел сегодня и не ушел даже во время проливного дождя», — отметили представители Навального.

Напомним, ранее стало известно о том, что жители Хабаровска очистили город от рекламы митинга, который организовал блогер Алексей Навальный.