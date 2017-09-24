Возмущенные жители Хабаровска очистили город от афиш митинга Навального

В Избранное

Хабаровск, 24 сентября. Жители Хабаровска, возмутившись навязчивой рекламой митинга Алексея Навального, очистили город от афиш мероприятия.

Все обещания скандального блогера о «лучшей жизни» не нашли отклика у горожан, но особое возмущение у людей вызвало то, что афишами митинга оказались заклеены все достопримечательности Хабаровска.

Решив показать Навальному, что ему здесь совсем не рады, хабаровчане сорвали все объявления о встрече с блогером, а после отправили их в лужу.

