Пилоты чемпионата «Drift Day» покажут дрифт-шоу в Хабаровске

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Хабаровск, 24 сентября. Пилоты чемпионата Drift Day покажут бесплатное дрифт-шоу в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС.

Шоу пройдет в воскресение 24 сентября на площадке крытой ледовой арены «Ерофей». Свои умения покажут 16 пилотов.

«Это будут заключительные показательные выступления 16 хабаровских дрифтеров в нынешнем сезоне, впервые они будут бесплатными для горожан», — цитирует слова организаторов агентство.

Пилоты выполнят показательные выступления и проведут парные заезды. Организаторы обещают, что зрители увидят «много дыма и драйва». В программу мероприятия включат дрифт-такси.

Выступления начнутся в 17.00 по местному времени (10.00 мск), сообщает Газета.ru.