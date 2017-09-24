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Общество
Пилоты чемпионата «Drift Day» покажут дрифт-шоу в Хабаровске
Общество
Пилоты чемпионата «Drift Day» покажут дрифт-шоу в Хабаровске
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    Пилоты чемпионата «Drift Day» покажут дрифт-шоу в Хабаровске

    6:56  24 Сентября 2017
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    Пилоты чемпионата «Drift Day» покажут дрифт-шоу в Хабаровске

    Хабаровск, 24 сентября. Пилоты чемпионата Drift Day покажут бесплатное дрифт-шоу в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС.

    Шоу пройдет в воскресение 24 сентября на площадке крытой ледовой арены «Ерофей». Свои умения покажут 16 пилотов.

    «Это будут заключительные показательные выступления 16 хабаровских дрифтеров в нынешнем сезоне, впервые они будут бесплатными для горожан», — цитирует слова организаторов агентство.

    Пилоты выполнят показательные выступления и проведут парные заезды. Организаторы обещают, что зрители увидят «много дыма и драйва».  В программу мероприятия включат дрифт-такси.

    Выступления начнутся в 17.00 по местному времени (10.00 мск), сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #хабаровск #автомобили #шоу
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